Le saline di Marsala e Lampedusa hanno superato S. Flavia e l'Etna, conquistandosi la vetrina per il concorso Nutella. Anche la Sicilia è protagonista nel contest a edizione limitata che mette a confronto alcuni dei borghi più belli della nostra penisola, rendendo protagonisti i consumatori che con i loro voti hanno scelto le immagini più suggestive da tutte le regioni d'Italia per i vasetti della linea Ti amo Italia. Una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico.

A salire sul podio sono stati quei borghi e paesaggi a cui gli italiani si sentono particolarmente legati, attraverso ricordi ed emozioni, anche a discapito delle più grandi e rinomate città metropolitane, sottolineando ancora una volta il significato di questa limited edition, ovvero celebrare il legame e la meraviglia del nostro Paese in ogni suo scorcio, dal più noto al più nascosto e non per questo meno straordinario.

Con oltre 1600 luoghi candidati - dai mari cristallini alle rigogliose colline, passando dai monti e laghi fino ad arrivare alle città - a sfidarsi nel duello finale sono state 84 location suggestive della penisola, selezionate in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), con l’obiettivo di creare sempre più consapevolezza sulla meraviglia dei luoghi che ci circondano. I partecipanti, attraverso i loro voti, hanno scelto le immagini vincitrici rappresentative di ogni regione d’Italia e che saranno raffigurate sui 42 vasetti della prima limited edition dal prossimo ottobre.