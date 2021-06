Il sindaco di Modica Ignazio Abbate con un'ordinanza ha posto il divieto di usare l'acqua che fuoriesce dai rubinetti se non previa ebollizione . La misura riguarda la zona servita dal serbatoio idrico di contrada Addolorata , nelle vie Modica Giarratana, Catagirasi, contrada Fasana, Addolorata, corso Sicilia e vie limitrofe.

Il sindaco di Modica Ignazio Abbate con un'ordinanza ha posto il divieto di usare l'acqua che fuoriesce dai rubinetti se non previa ebollizione. La misura riguarda la zona servita dal serbatoio idrico di contrada Addolorata, nelle vie Modica Giarratana, Catagirasi, contrada Fasana, Addolorata, corso Sicilia e vie limitrofe.

«La squadra di clorazione sta provvedendo a un trattamento di disinfezione delle acque per acquisire il giudizio di idoneità all’utilizzo a uso potabile delle acque da parte dell’Asp 7 di Ragusa - si legge in una nota del Comune -. I tecnici stanno intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua a tutela della salute pubblica».