Un weekend tra le cantine della Sicilia

Estate, cantine e degustazioni di vini, no, non è un sogno. È semplicemente una bellissima e affascinante realtà che qui in Sicilia ci permette di spaziare dai vigneti dell’Etna all’entroterra siciliano, per poi passare subito dal lato opposto, ovvero per le zone di Palermo e Trapani.

Provando a essere più tecnici, l’enoturismo è una realtà sempre più in crescita, che attira turisti e local e che con alcuni accorgimenti si può trasformare in winetherapy, o vinoterapia: ovvero vivere un esperienza dove il vino è protagonista a 360 gradi.

Praticata da greci e romani è stata formalizzata per la prima volta dai cugini di Bordeaux, che di vino se ne intendono veramente, e ne hanno fatto la loro fortuna. Il vino è ricchezza, è un universo meraviglioso che alleggerisce la mente, fa bene allo spirito e nelle giuste quantità fa anche bene all’organismo in quanto ricco di polifenoli, delle sostanze antiossidanti che rallentano i processi legati all’invecchiamento. Una risorsa di cui è possibile godere semplicemente prenotando una visita in cantina, del resto diceva Leonardo da Vinci: «Et però credo che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni», e come dargli torto.

Ecco a voi una selezione di visite in cantina per un week end con i calici in alto.

_________________________

• Firriato

Castiglione di Sicilia, Contrada Verzella

// Visita guidata di Cavanera Etnea - Domenica 20 giugno dalle 16.00 alle 19.30

Per info e prenotazioni il sito

_________________________

• Cottanera

Castiglione di Sicilia, SP89

Prenotazione obbligatoria: 0942 963601

Per info consultare Facebook

_________________________

• Terra Costantino

Viagrande, via Garibaldi

// Domenica 20 giugno dalle 10.00 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria: cantina@terracostantino.it o al 334 8946713.

Per info consultare Facebook

_________________________

• Cantina Marilina

Contrada San Lorenzo – Baracchino, Noto

// Prenotazione obbligatoria: 0931 179 9907

Per info consultare Facebook

_________________________

• Cantina Ramaddini

Marzamemi, Contrada Lettiera

// Domenica 20 Giugno dalle 11.30

Prenotazione obbligatoria: 0931 1847100 / 320 388 2879

Per info consultare Facebook

_________________________

• Poggio di Bortolone

Chiaramonte Gulfi, Località Roccazzo, via Bortolone, 19

// Sabato 19 e domenica 20 giugno

Prenotazione obbligatoria: 366 46 90 502

Per info consultare Facebook

_________________________

• Tenuta Rasocolmo

Messina, strada statale 113 km 23,200 Contrada Piano Torre, Vico degli Ulivi

// Sabato 19 e domenica 20 giugno dalle 11.00 alle 19.00

Prenotazione obbligatoria: 393 3343760

Per info consultare Facebook

_________________________

• Tenuta San Giaime

Gangi

// Sabato 19 e domenica 20 giugno dalle 10.00 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria: 339 666 5858

Per info consultare Facebook

_________________________

• COS Azienda Agricola

Vittoria, SP.3 Acate-Chiaramonte km.14, 300

Prenotazione obbligatoria: 0932 876145

Per info consultare Facebook