Su iniziativa della sezione siciliana dell'associazione C’è Speranza se Accade @ Rete di Cooperazione Educativa è stato sottoscritto il Patto territoriale che dà l’avvio al progetto Bill Valle del Mela-Peloritani nella provincia di Messina. Il progetto nasce nel 2016 in seno alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestita da Libera, a cura di IBBY Italia e grazie alla collaborazione di Associazione Nazionale dei Magistrati, AIB Marche, Libera – Sezione di Pesaro e Urbino, Forum del Libro e Cooperativa Culturale Giannino Stoppani, ISIA Urbino.

Il progetto è finalizzato alla diffusione della cultura della giustizia e della legalità̀ tra le giovani generazioni attraverso l’educazione alla lettura promossa con bibliografie ragionate di testi, narrativa, classici, albi illustrati, saggistica e graphic novel. La Rete di cooperazione educativa - Sezione Sicilia ha individuato il Comune di Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, quale partner istituzionale alla luce della sua pregressa attività amministrativa volta alla promozione e valorizzazione della cultura della legalità e della giustizia.

La rete territoriale, composta da ARCI Associazione Centopassi, Associazione Culturale DRACMA, Associazione Il Promontorio, Associazione Luciese per la Salute e l'Ambiente (ALSA), Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) – Sezione Milazzo, Associazione O2italia, MuMa Museo del Mare Milazzo e Slowfood - Condotta Peloritani Tirrenici, nasce con l’impegno di coniugare il tema della legalità a quello della giustizia, concetti che storicamente non sempre hanno coinciso, e declinarlo con le specifiche questioni che riguardano l’agricoltura e il consumo critico, la tutela paesaggistica e del patrimonio culturale, la tutela dei diritti umani, la cittadinanza attiva e la tutela ambientale.

Storie e immagini per coltivare il pensiero critico e nutrire il senso civico, nella convinzione che l’esperienza della lettura sia fondamentale per preservare la cultura democratica e per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. A settembre verrà dato avvio a un percorso di coprogettazione tra i partner che porterà a un calendario di attività aperto alla cittadinanza e che potrà essere un’opportunità di scambio e crescita per tutti.