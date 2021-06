Nascondeva la droga negli slip e nel portabagagli teneva un'ascia e un bastone. Questo è quanto è emerso dopo il fermo di un 40enne del Siracusano. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con diversi precedenti alle spalle, dopo una perquisizione è stato trovato con sei grammi di marjuana.

Dopo questa prima verifica, i militari hanno controllato anche le abitazioni dell'uomo a Villasmundo e Augusta, dove sono stati trovati 43 grammi della stessa sostanza stupefacente nascosti nei mobili della cucina e del bagno. Rinvenuti anche due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento. L'uomo, in attesa del procedimento per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e su di essa saranno svolte le analisi per stabilire il grado di tossicità.