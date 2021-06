La finanza ha arrestato otto persone nell'ambito di un'indagine su un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Coinvolti uomini vicini alla criminalità organzzata di Messina e Catania , che faceano la spola con Roma e avevano una figura di riferimento, nelle vesti di acquirente finale, a Pescara. Sequestrati in due differenti occasioni un totale di 65 chilogrammi di marijuana . Per il trasporto della droga sono stati utilizzati anche un' ambulanza e un mezzo pesante su cui avrebbero dovuto viaggiare soltanto prodotti alimentari.

Al centro del gruppo criminale ci sarebbero stati il 33enne messinese G.S., ritenuto contiguo al clan Spartà, e i pregiudicati catanesi C.S., di 44 anni, e P.L., di 53. Entrambi sono considerati vicini al clan Nizza, una delle articolazioni a Catania della famiglia Santapaola-Ercolano. Misura cautelare anche per i messinesi G.F., di 46 anni, e F.M, di 40, e il M.A., 48enne originario di Bronte, in provincia di Catania. I tre hanno fatto da corrieri per il trasporto della droga. La marijuana veniva venduta da un tale Giampiero - 60enne romano, di origini messinesi, le cui iniziali all'anagrafe sono F.F. - e avevano tra gli acquirenti, il 49enne M.S. pregiudicato pescarese appartenente agli Spinelli, clan di origine rom vicino anche ai Casamonica.

Gli investigatori hanno raccolto anche intercettazioni in cui i promotori del traffico, temendo che un corriere potesse essersi appropriato del carico di droga, avevano ipotizzato ritorsioni nei confronti dei suoi familiari: «Ci ammazziamo la famiglia direttamente. Saliamo là e lo scotoliamo», dicevano i trafficanti, specificando di essere disposti a uccidere la madre, la sorella, i figli e la moglie del corriere.