Tuna fish sea and landing. È questo il nome dell'operazione condotta dai militari della guardia costiera della Sicilia orientale (Catania, Messina, Siracusa e Ragusa). Nello specifico, le attività hanno riguardato il controllo sulla filiera della pesca per la verificare della correttezza delle procedure sulla cattura, sulla detenzione e sulla commercializzazione del tonno rosso e del riccio di mare. Due specie ittiche che, in questo periodo dell'anno, sono tutelate per favorirne la riproduzione ed evitare l’estinzione.

Nel comune di Santo Stefano di Camastra (in provincia di Messina), sono stati individuati alcuni pescatori subacquei che avevano appena catturato circa mezzo quintale di ricci di mare. Per loro sono stati elevati verbali amministrativi per un importo complessivo di 4.000 euro. I ricci, ancora in vita, sono stati reimmessi in mare.

A Catania sono oltre 300 i controlli che sono stati effettuati tra porti, mercati rionali, piattaforme di stoccaggio e mezzi di trasporto: in totale, sono state rinvenute e sequestrate circa due tonnellate di pesce privo di documentazione che ne certificasse la tracciabilità. Per i trasgressori sono stati elevati dieci processi verbali amministrativi per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici, per un importo totale di circa 18mila euro. Tutto il pescato dichiarato idoneo al consumo umano, a seguito di accertamenti sanitari da parte dei medici veterinari delle Asp, è stato devoluto a istituti caritatevoli locali per essere distribuito alle famiglie bisognose.