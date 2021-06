E vissero felici e sposati

La data di ripartenza è finalmente arrivata, l’adrenalina e la gioia si fondono. L’Italia si presenta sempre più colorata di bianco mentre noi attendiamo fiduciosi. Proviamo a raccogliere tutte le informazioni utili legate a questo momento storico. Per farlo abbiamo chiesto aiuto ad Alessandro Lanzafame, direttore generale Eurofiere e presidente FierEventi Confcommercio.

Alessandro, affrontiamo insieme a te un argomento quanto mai spinoso, in un presente in cui tutti abbiamo bisogno di certezze e contatto umano. Tu sei al timone di Eurofiere dal 1994, Il Dottor Agen Presidente della camera di commercio del sud est vi ha definito «La Storia delle Fiere in Sicilia». Chi meglio di te può raccontarci che sapore ha questo presente che guarda con fiducia al futuro.

Viviamo un momento di profondi cambiamenti e di speranza, attendiamo le dovute comunicazioni da parte del comitato tecnico scientifico, ma il nostro lavoro si basa sulla programmazione e noi stiamo già lavorando alacremente per garantirci una ripartenza solida.

Da sempre Eurofiere è nota per la realizzazione di manifestazioni curate in ogni minimo dettaglio: dalla loro progettazione, al piano di comunicazione alla realizzazione.

La cura, la passione e la professionalità si manifestano attraverso questi elementi. Sono felice che la gente riconosca in noi uno standard di qualità elevato e le ricadute positive nel tessuto economico e sociale del territorio. Quantificare il danno economico oggi risulta difficoltoso, dobbiamo ricominciare prima possibile per rimetterci in sesto.

In base alle ultime novità introdotte dal decreto legge 65 del 18 maggio 2021, per partecipare ai matrimoni sarà necessario esibire il Green pass, facciamo chiarezza?

Green pass o green card è la documentazione rilasciata dalle strutture di riferimento o dai medici, che dimostra di essere stati vaccinati, guariti da Covid-19 o di aver eseguito un con tampone rapido negativo della durata di 48 ore. Questo garantirebbe la sicurezza dello svolgimento dell’evento. I dati cosi raccolti resteranno conservati per 14 giorni.

SposinLove: la wedding experience più glamour del Sud Italia, festeggerà il decimo anniversario. Non solo una fiera sul settore, ma un vero e proprio evento. Puoi darci anticipazioni o qualche scoop?

SposinLove compie dieci anni. Quasi una rinascita dopo un anno e mezzo di pandemia che ha bloccato le fiere così come le cerimonie. E, per l’occasione, ha deciso di festeggiare in grande in una location d'eccezione. Dal 4 al 7 novembre 2021, al centro Fiere Bicocca di Catania, andrà in scena la manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni: una vetrina dove tutte le eccellenze del settore si mettono in gioco e in mostra per permettere alle future coppie di scegliere il meglio.

Lo spirito di questa nuova edizione in fase di preparazione è quello di trasformare le difficoltà in opportunità per migliorarsi. Ampi spazi che permetteranno anche lo svolgimento dell'evento nella più totale sicurezza. Una piccolissima anticipazione riguarda il servizio navetta vip SposinLove. I bus accoglieranno i futuri sposi in appositi punti di raccolta individuati nei centri urbani più importanti di tutta la Sicilia: da lì accompagneranno le coppie in fiera, riportandole alla stazione di partenza a fine giornata.

Tantissime sorprese, influencer e ospiti speciali in un programma ancora tutto da scoprire.