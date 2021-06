Proseguono i lavori di pavimentazione lungo l'autostrada Catania-Siracusa . Dal 14 giugno si è proceduto, come ha reso noto Anas , alla chiusura delle rampe in uscita allo svincolo di Lentini.

In particolare saranno chiuse le rampe in uscita verso Lentini sia per i veicoli provenienti da Catania che per quelli provenienti da Siracusa. Il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 114.