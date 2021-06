Due braccianti agricoli sono stati denunciati a Gela dai carabinieri per avere dato fuoco a scarti vegetali contenenti anche rifiuti pericolosi come la plastica per la copertura delle serre e fili di nylon. L'episodio, che ha visto protagonisti un 43enne e un 40enne, risultati entrambi con precedenti penali, è avvenuto in contrada Mignechi, non lontano dalla riserva del Biviere, già danneggiata le settimane scorse da un incendio.