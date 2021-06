Un cancelliere del tribunale di Agrigento è risultato positivo al Covid-19. Per questo, è scattata la sospensione di tutti i procedimenti in programma all'ufficio gip-gup. Il consiglio dell'ordine degli avvocati ha inviato una pec in giornata agli iscritti con cui ha comunicato le decisioni della presidenza del tribunale per fronteggiare il caso di coronavirus riscontrato fra il personale di cancelleria.