Due automobili sono andate a fuoco ieri sera in provincia di Ragusa. Nel primo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 21, nel territorio di Santa Maria del Focallo, a Ispica.

La vettura, parcheggiata all'interno di un garage, ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. I pompieri hanno evitato che il rogo si propagasse in una villetta. Successivamente la centrale operativa ha dirottato la squadra a Scicli, nel quartiere Jungi. Anche in questo caso, un'automobile è stata totalmente distruttra dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le abitazioni in prossimità dell'auto venissero coinvolte nell'incendio.