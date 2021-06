Utilizzava un giardino adiacente alla villa comunale come deposito per tenere le dosi di droga, in attesa di riprenderle all'alba e iniziare a spacciare. L'idea era venuta a un g iovane pusher trapanese , fermato venerdì mattina dalla polizia in via Sammartano.

Gli agenti si sono nascosti tra le siepi, in attesa dell'arrivo dello spacciatore. Quando il giovane si è palesato e ha recuperato un marsupio nascosto nel muro, i poliziotti sono entrati in azione. Ne è nato un inseguimento, conclusosi con il fermo del pusher. All'interno del marsupio sono state trovate 90 dosi, tra cocaina ed erorina, per un totale di 25 grammi di droga.

Il giovane è stato dichiarato in stato d'arresto e posto ai domiciliari. Le accuse per lui sono di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.