Quattordici sbarchi in meno di 12 ore si sono registrati ieri a Lampedusa. Gli ultimi sono avvenuti la notte scorsa, con la guardia costiera che ha intercettato un'imbarcazione alla deriva con a bordo 111 persone di origine subsahariana. Successivamente un'altra piccola barca con 22 persone è stata intercettata nelle acque davanti l'isola delle Pelagie. Le condizioni meteo favorevoli stanno favorendo le partenze dal Nordafrica.

Al momento nell'hotspot di contrada Imbracola ci sono 1215 migranti. Numeri che di fatto hanno creato in una giornata una situazione di emergenza per il sovraffollamento. Già ieri 57 migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle e da lì smistati nei centri quarantena della provincia. Un'altra partenza è prevista per questa mattina: 110 persone saliranno sul traghetto Sansovino, per poi dalla Sicilia essere portate in Calabria.