Denunciato quattro soggetti J.B, V.G, K.D. e U.O, rispettivamente di 33, 30, 21 e 22 anni, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare per furti nelle abitazioni. Nei giorni scorsi, dopo alcuni controlli della polizia nel Ragusano, gli agenti hanno individuato due autovetture sospette che erano ferme nelle di alcune abitazioni della zona alta di Ragusa. Alla vista della pattuglia i soggetti, hanno deciso di proseguire nonostante l'invito a fermarsi da parte degli agenti. Così, dopo una breve fuga, i soggetti sono stati bloccati.

Dopo un'ispezione alle loro auto, gli agenti hanno trovato diversi arnesi utili agli scassi delle abitazioni. Gli oggetti sono stati sequestrati. Mentre gli uomini fermati sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Nei loro confronti sono stati prodotti dei fogli di via con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dal questore. I conducenti delle due auto sono stati sanzionati per guida senza patente.