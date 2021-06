Un sequestro preventivo per un milione di euro sui beni di un imprenditore di Leonforte, Ettore Forno, 54 anni, ai quali erano già stati confiscati i beni per un indagine con l'accusa di usura è stato eseguito dalla Dia nissena. ll sequestro è nell'ambito di una nuova inchiesta firmata dalla procura di Enna che vede dieci indagati, per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

La nuova inchiesta avrebbe permesso di accertare una serie di atti, da parte di Forno, per tentare di sottrarre i beni, già sottoposti a misura di prevenzione sempre dalla Dia nel 2018, intestandoli in maniera fittizia a prestanomi. All'imprenditore sono stati sequestrati una ditta di telefonia, il 75,5 per cento di una attività di ristorazione e bar che e' attiva all'Outlet Sicily Village, 6 beni immobili tra fabbricati e terreni, alcuni a Pescara, e due autoveicoli.