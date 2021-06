Finalmente tornano i concerti, «ed il resto scompare»

Con grande entusiasmo, oggi vi proponiamo una serie di concerti e manifestazioni che ci permetteranno di goderci un po' di sana e desiderata normalità, ma soprattutto per ribadire, citando Nietzsche, che senza la musica la vita sarebbe un errore.

Con grande entusiasmo, oggi vi proponiamo una serie di concerti e manifestazioni che ci permetteranno di goderci un po' di sana e desiderata normalità, ma soprattutto per ribadire, citando Nietzsche, che senza la musica la vita sarebbe un errore.

Quindi, via alle telefonate per prenotare un biglietto per la felicità.

_________________________

• Subsonica

// 23 Giugno 2021

Lipari

Per info consultare Facebook

_________________________

• Coma_Cose

// 30 Giugno 2021

Stromboli

Per info consultare Facebook

_________________________

• Francesco De Gregori

// 17 Luglio 2021

Teatro antico

Taormina, via del Teatro Greco, 1

Per info consultare Facebook

_________________________

• Mario Venuti

// 24 Luglio 2021

Arena Villa Dante

Messina, via Lucania, 12

Per info consultare Facebook

_________________________

• Antonello Venditti

// 29 Luglio 2021

Teatro antico

Taormina, via del Teatro Greco, 1

Per info consultare Facebook

_________________________

• Neri Per Caso

// 3 Agosto 2021

Arena Villa Dante

Messina, via Lucania, 12

Per info consultare Facebook

_________________________

• Diodato

// 6 Agosto 2021

Teatro antico

Taormina, via del Teatro Greco, 1

Per info consultare Facebook

_________________________

• Francesco De Gregori

// 18 Luglio 2021

Bagheria, piazza Stazione

Per info consultare Facebook

_________________________

• Coma_Cose

// 22 Agosto 2021

Piccolo Parco Urbano

Bagheria, via Serradifalco, 25

Per info consultare Facebook

_________________________

• Gianna Nannini

// 20 Agosto 2021

Castello di Lombardia

Enna

Per info consultare Facebook

_________________________

• Francesco Cafiso

// 18 Luglio 2021

Anfiteatro Falcone Borsellino

Zafferana Etnea, via della Montagna, 2

Per info consultare Facebook

_________________________

• Max Gazzè

// 5 Agosto 2021

Colonnato dei Domenicani

Linguaglossa, via San Nicola, 3

Per info consultare Facebook

_________________________

• Samuele Bersani

// 13 Agosto 2021

Anfiteatro Falcone Borsellino

Zafferana Etnea, via della Montagna, 2

Per info consultare Facebook

_________________________

• Subsonica

// 17 Agosto 2021

Anfiteatro Falcone Borsellino

Zafferana Etnea, via della Montagna, 2

Per info consultare Facebook

_________________________

• Francesco Renga

// 20 Agosto 2021

Anfiteatro Falcone Borsellino

Zafferana Etnea, via della Montagna, 2

Per info consultare Facebook

_________________________

• Vinicio Capossela

// 10 Agosto 2021

Castello di Donnafugata

Ragusa

Per info consultare Facebook

_________________________

• Piero Pelù

// 13 Agosto 2021

Castello di Donnafugata

Ragusa

Per info consultare Facebook