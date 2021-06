Un vero e proprio negozio di stupefacenti è quello che hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Siracusa nel terrazzo di un condominio nella zona del quartiere Mazzarrona del capoluogo aretuseo. Agli arresti domiciliari per detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale è finito un 47enne di origine siracusana, già noto alle forze di polizia per reati specifici.

Un vero e proprio negozio di stupefacenti è quello che hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Siracusa nel terrazzo di un condominio nella zona del quartiere Mazzarrona del capoluogo aretuseo. Agli arresti domiciliari per detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale è finito un 47enne di origine siracusana, già noto alle forze di polizia per reati specifici.

In seguito a numerose segnalazioni, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno colto in flagranza posizionato al bancone nel pianerottolo antistante il terrazzo condominiale. Alla vista degli operatori, usando violenza contro gli stessi, il 47enne ha provato a disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso, ben 47 dosi termosaldate di cocaina, lanciandole dal terrazzo del condominio.

I poliziotti hanno recuperato la droga al volo e arrestato l'uomo. Condotto negli uffici di polizia, al termine delle incombenze di rito, il 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.