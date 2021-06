Aggressioni, minacce e insulti alla convivente incinta anche davanti ai figli minorenni. L'uomo di 26 anni è stato arrestato a Messina dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono iniziate a maggio quando la 26enne ha chiesto aiuto alla polizia perché esasperata e spaventata dai comportamenti del compagno che aveva distrutto suppellettili ed effetti personali .

Aggressioni, minacce e insulti alla convivente incinta anche davanti ai figli minorenni. L'uomo di 26 anni è stato arrestato a Messina dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono iniziate a maggio quando la 26enne ha chiesto aiuto alla polizia perché esasperata e spaventata dai comportamenti del compagno che aveva distrutto suppellettili ed effetti personali.

E, come ha raccontato la vittima, quello non sarebbe stato l'unico episodio di maltrattamenti. Dopo l'intervento delle volanti nell'abitazione della coppia, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Messina.