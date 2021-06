Non si arresta la striscia di sangue che affligge le strade iblee. Stavolta a perdere la vita è un ragazzo di soli 17 anni, Thomas Frasca , modicano, studente dell’ istituto Alberghiero Principi Grimaldi . Il giovane è deceduto sul colpo in serata, a seguito dello scontro tra il suo motociclo 125 con un’autovettura, Citroen C 3, sulla Modica- Ispica nel ragusano.

Non si arresta la striscia di sangue che affligge le strade iblee. Stavolta a perdere la vita è un ragazzo di soli 17 anni, Thomas Frasca, modicano, studente dell’istituto Alberghiero Principi Grimaldi. Il giovane è deceduto sul colpo in serata, a seguito dello scontro tra il suo motociclo 125 con un’autovettura, Citroen C 3, sulla Modica- Ispica nel ragusano.

Il giovane si stava per immettere sulla strada statale 115 all’altezza del centro commerciale La Fortezza. Per cause ancora da accertare l’auto ha impattato contro il motociclo scaraventando il ragazzo sull’asfalto. Sul posto è arrivato il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Si indaga sulla dinamica dell’incidente.