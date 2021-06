Si intitola Eolie Music Fest e punta a essere un punto di riferimento per gli amanti della musica in Sicilia. La prima edizione scatterà il 23 giugno e andrà avanti fino al 30, nell'incantevole scenario delle eolie. L'evento è organizzato da Marea Eventi srls, in collaborazione con Attiva Stromboli APS , con la direzione artistica dell’autore e compositore Samuel Romano , la collaborazione del Comune di Malfa Isola di Salina e del Comune di Lipari .

La particolarità del festival sta nella location acquatica. I concerti si svolgeranno su un palco-caicco itinerante che sosterà nei golfi di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli, mentre gli spettatori staranno sulle barche. Di rilievo anche la programmazione: il 23 giugno a Lipari, nella baia di Valle Muria, si esibiranno i Subsonica, mentre l'indomani l'appuntamento è nelle acque di Vulcano - precisamente di fronte alla spiaggia dell'Asino, con Colapesce e Dimartino e poi il dj-set con tastiera di Nu Guinea. Il 25 giugno si terrà invece a terra, per le strade di Lipari, il concerto dell'orchestra Bandakadabra, a cui seguirà il chitarrista e cofondatore dei Subsonica Max Casacci. Il 26 sarà la volta di Willie Peyote, e Samuel (Subsonica) con Bandakadabra a Salina, in località Punta Scario. A Salina, il 27 giugno, si terrà il concerto di The Winstons e subito dopo i Negrita, mentre la chiusura - il 30 giugno a Stromboli - spetterà a Coma Cose e Fulminacci.

«Il mare, la musica, un territorio incredibile. Vogliamo ripartire da qui, insieme, tra le onde - dichiara Samuel Romano, direttore artistico di Eolie Music Fest - Dopo l’esperienza del lockdown, che ha coinciso con la produzione del mio album, rinchiuso in uno studio, ho sentito la necessità di spazi aperti. Le Eolie sono speciali: qui le persone non vengono solo in vacanza, vengono qui per dare forma a progetti, studi e ricerche. In tanti scelgono questo luogo per viverci. La mia prima volta nelle Eolie è stata a Stromboli, al Teatro Ecologico, un luogo magico, capace di attirare persone straordinarie, con una visione forte. Per questo il programma di Eolie Music Fest vede protagonisti artisti accomunati da una grande passione, che hanno dimostrato subito la loro disponibilità verso un format nuovo e coraggioso».