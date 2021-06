Un vasto incendio ha interessato a partire dal tardo pomeriggio di ieri la montagna di Erice , in provincia di Trapani. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla forestale, le fiamme sono partite dalla macchia mediterranea alle spalle della Cittadella della Salute , poco dopo le 17,30. Il fronte del fuoco è risalito verso il lato del Castellazzo , sotto il belvedere di Martogna , per poi dirigersi nel versante di San Cusumano , in una zona dove ci sono diverse abitazioni . Alcune sono state evacuate .

Oltre alle squadre impegnate a terra di vigili del fuoco e protezione civile, la prefettura ha chiesto l'intervento di un canadair e di un elicottero. Il fronte dell'incendio si è poi spostato verso Pizzolungo, altra borgata costiera molto abitata, fin quasi alle pendici della montagna. Le fiamme, alimentate anche dalle forti raffiche di scirocco, e le alte colonne di fumo della vegetazione che bruciavano si vedevano anche dalla strada provinciale per Bonagia dove il traffico è stato rallentato. Per ragioni di sicurezza la strada per Erice da Martogna è stata chiusa al traffico. Le operazioni di spegnimento dei roghi si sono concluse in tarda serata.