Un 29enne e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia perché responsabili di una rissa a Comiso. I fatti sono accadutil giovedì sera e l'individuazione dei due è avvenuta poco dopo. Alla vista dei poliziotti M.Y. e L.B hanno opposto resistenza ma sono stati bloccati.

Uno dei due è accusato anche di essere stato coinvolto in un'altra rissa avvenuta a metà maggio lungo il corso Vittorio Emanuele. Nella cittadina del Ragusano, un'altra violenta lite tra due gruppi è avvenuta l'1 giugno, in questo caso all'interno della villa comunale. La rissa ha portato al ferimento di due persone. Le indagini proseguono per risalire all'identità degli altri soggetti coinvolti.