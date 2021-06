Tre persone sono state arrestate per avere pestato e rapinato un disabile affetto da sordità. La violenza è avvenuta a Siracusa, a fine novembre , ma le misure cautelari sono state emesse adesso. I tre - il 34enne D.R., il 32enne O.R. e il 28enne L.A. - sono finiti in carcere con l'accusa di lesioni personali e rapina.

Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima venne attirata all'interno di un androne e picchiata dai tre, con calci e pugni fino a procurargli la frattura scomposta del setto nasale. All'origine dell'aggressione, la vendetta per il fatto che il ragazzo si era lamentato delle attività di spaccio in via Algeri, nota piazza di spaccio. I tre arrestati sono tutti pregiudicati, di cui uno esperto di arti marziali.

Al termine del pestaggio, alla vittima furono tolti una collanina, un orologio e l'apparecchio acustico che portava all'orecchio. Per gli arrestati si sono aperte le porte del carcere di Cavadonna.