Tre persone sono state arrestate a Licata con l'accusa di coltivare marijuana. Sono sei le serre individuate dai carabinieri. A essere fermati dai militari della Compagnia locale sono stati un 56enne, un 53enne e un 33enne. Le piante erano di altezza compresa tra i 30 e i 170 centimetri.

I carabinieri li hanno seguiti mentre si dirigevano in un terreno al confine con il comune di Butera, in provincia di Caltanissetta. La droga in corso di maturazione si trovava nascosta in tunnel realizzati tra le coltivazioni. Due dei tre arrestati sono stati condotti ai domiciliari, il terzo invece è finito in carcere.