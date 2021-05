Potrebbe avere prima ucciso la figlia e poi essersi suicidata. Sarebbe questa l'ipotesi ritenuta più credibile dagli inquirenti in merito al ritrovamento dei cadaveri di una donna, Mariolina Nigrelli, e della figlia 14enne a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi, entrambi impiccati, nell'abitazione in campagna della famiglia in località Letto Santo, è stato il marito della donna.