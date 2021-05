I carabinieri di Siracusa hanno denunciato per minaccia A.M., un 62enne siracusano, disoccupato e con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti nella zona di via Torino dopo avere ricevuto una chiamata dagli abitanti del quartiere che segnalavano la presenza di un uomo, in evidente stato di ubriachezza, che inveiva e minacciava i passanti e gli operai che stavano lavorando in un cantiere.