L'antica ricetta della granita al limone

Non importa che siate Charlie Brown, che amava la granita alla menta senza menta, o che come prova d’amore chiediate di trovare per colazione, da oggi fino all’eternità, granita e brioche. Quello che importa veramente è che, almeno una volta nella vita, abbiate provato la granita di Giovanna Musumeci. Ancora oggi, chi l’ha provata non trova le parole per descriverla. E visto che una volta al mese, l’ormai nota donna dai facili dolciumi si concede a noi dall’alto della sua Randazzo, oggi vi facciamo un regalo: la sua ricetta personale della granita di limone.

Pronti a prendere appunti?

Granita al limone

Ingredienti:

• 200 gr di succo di limone

• 200 gr di zucchero

• 200 gr di acqua

Procedimento:

Prendere limoni biologici. Grattugiare la buccia dei limoni e raccoglierla in una bacinella e aggiungere a questa l’acqua che servirà per preparare la granita. Lasciare in infusione in acqua fredda le bucce per 24 ore. Dopo un giorno, prendere la stessa acqua e aggiungere zucchero, succo di limone e lasciarle mantecare. Per chi non ha un mantecatore, può mettere la miscela in un recipiente largo e posizionarlo in un congelatore avendo cura di staccare la parte della miscela ai bordi - che tende a gelare più velocemente - e miscelarla con quella liquida periodicamente fino ad ottenere una struttura morbida. È un procedimento piuttosto lungo.

Per chi volesse cimentarsi col metodo antico, occorre procurare del ghiaccio - meglio tritato finemente - e del sale grosso in rapporto uno a due: ossia un chilo di ghiaccio e due kg di sale. Serviranno quindi due recipienti, uno di base - più grande - dove verranno posizionati a strati ghiaccio e sale, ed uno più piccolo che conterrà la miscela e che dovrà essere posizionato al centro del recipiente più grande in maniera tale che le pareti di quest'ultimo siano a contatto col ghiaccio e il sale del recipiente più grande. A questo punto occorrerà mescolare la miscela, agitarla con una frusta e magari muovere il recipiente più piccolo. Si noterà che la miscela inizierà a solidificarsi sui bordi. Si procede quindi a staccarla e a mescolarla gradualmente con quella liquida, continuando ad agitare. Pian piano la nostra (vostra) granita prenderà la consistenza desiderata.

N.B. Per un uso “corretto” e consapevole, dovrete accompagnarla con una brioscia col tuppo o con del pane appena sfornato.

__________________

Giovanna Musumeci, mai ritirata la sua pergamena di laurea in Economia, diventa ambasciatrice della granita nel mondo. Dalla gelateria di famiglia Caput mundi a Randazzo allo Sherbeth Festival di cui è co-direttrice, la si trova ovunque si parli di gelato con passione e un pizzico di follia.