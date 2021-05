Concerti, eventi e festival degni di nota

Secondo weekend in giallo e finalmente, a differenza di come ci siamo abituati a vivere in questi ultimi mesi, sembra possibile organizzare gite, fine settimana fuori porta e niente poco di meno che, poter partecipare a concerti, festival e rappresentazioni varie. Un importante traguardo che fa intravedere la luce , dopo mesi di Netflix e dirette su Instagram.

Secondo weekend in giallo e finalmente, a differenza di come ci siamo abituati a vivere in questi ultimi mesi, sembra possibile organizzare gite, fine settimana fuori porta e niente poco di meno che, poter partecipare a concerti, festival e rappresentazioni varie. Un importante traguardo che fa intravedere la luce, dopo mesi di Netflix e dirette su Instagram.

Del resto, l’infinita saggezza del maestro Ezio Bosso, sottolineava che grazie alla musica, impariamo una cosa importantissima: ascoltare. Una virtù che non tutti hanno in dotazione e che, invece, a nostro parere, dovrebbero essere presenti di default, come lo spinotto per caricare il telefono o l’aria condizionata in auto. Appunto per riprendere l’allenamento all’ascolto, abbiamo selezionato per voi, una serie di festival, concerti e rappresentazioni, dove sarà meglio pensarci ora ed acquistare il biglietto, per non rischiare di rimanere a bocca asciutta, anzi, in questo caso, sarebbe meglio dire: ad orecchie asciutte.

Pronti con le telefonate?

_________________________

Spettacolo Arlecchino lo svitato

Teatro Zig Zag

Catania, via Canfora, 69

// Dal 29 al 30 maggio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Panopticon / Il teatro igienico intreccia arte, architettura e danza in cui l’architettura scenica è autonoma e protagonista.

Museo Civico Castello Ursino

Catania, piazza Federico di Svevia

// 22 maggio al 13 giugno 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

NOBUROSHI ARAKI Suite of Love

Four Points by Sheraton Catania

Acicastello, via Antonello Da Messina, 45

// Dal 7 Maggio al 25 luglio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Dietro le Quinte

Passeggiata alla scoperta di angoli remoti e all’ombra dei monumenti più conosciuti

// 29 maggio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

È viva la musica

Concerto per pianoforte e orchestra KV 595 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 6 (Pastorale) di Ludwig van Beethoven

Teatro Politeama

Palermo, via Filippo Turati, 2

// 29 e 30 maggio 2021

Per info consultare il sito internet

_________________________

Riapre l'Ecomuseo Mare Memoria Viva

Ecomuseo Mare Memoria Viva

Palermo, via Messina Marine, 14

// 30 maggio 2021

Per info consultare il sito internet

_________________________

Escursione alla Riserva naturale del Fiume Sosio

Palermo, Valle Del Sosio San Carlo

// 30 maggio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Via della Verità

Palazzo Zanca

Messina, via G. Garibaldi

// Dal 3 maggio al 30 settembre 2021

Per info consultare il sito internet

_________________________

Mostra "Aghios Pop"

A come Angela

Messina, via Placida 23

Dal 7 maggio al 1 giugno 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

#YogaBarocco

Giardino sul Duomo

Ragusa, via Dottor Solarino, 26/A

// 29 maggio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Sandwich & Birra

Gli Aromi di Russino

Scicli, c.da Santa Rosalia

// 30 maggio 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Eschilo | Aeschylus

Teatro Greco Siracusa

Siracusa, via Luigi Bernabò Brera

// Dal 3 al 31 luglio 2021

Per info consultare il sito internet

_________________________

FestiValle 2021

Valle dei Templi

Agrigento, c.da San Nicola

// 5 - 8 agosto 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Ortigia Sound System Festival

Castello Maniace

Siracusa, via Castello Maniace, 51

// Dal 28 luglio al 5 agosto 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Ypsigrock Festival

Castelbuono, piazza Castello

// 5 - 8 agosto 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Ricci Weekender

Catania

// 9 - 12 settembre 2021

Per info consultare Facebook

_________________________

Eolie Music Fest

Isole Eolie

// Dal 23 al 30 giugno 2021

Per info consultare Facebook

_________________________