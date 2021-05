Un terreno privato era stato trasformato in discarica abusiva di inerti. È quanto appurato dai carabinieri della stazione di Ortigia , a Siracusa, nel corso di alcuni controlli. L'area, che è stata sequestrata, è risultata di proprietà dell' amministratore della ditta edile che aveva effettuato operazioni di demolizione e ricostruzione di un immobile.

Un terreno privato era stato trasformato in discarica abusiva di inerti. È quanto appurato dai carabinieri della stazione di Ortigia, a Siracusa, nel corso di alcuni controlli. L'area, che è stata sequestrata, è risultata di proprietà dell'amministratore della ditta edile che aveva effettuato operazioni di demolizione e ricostruzione di un immobile.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Siracusa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti. Sequestrato anche l'autocarro utilizzato per trasportare il materiale di risulta.