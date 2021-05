Arrestato un uomo in provincia di Siracusa con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Dalle indagini condotte dalla polizia è emerso il clima di terrore in cui erano costretti a vivere la moglie e le due figlie. Inoltre nella stessa abitazione, da tempo, viveva anche l'amante dell'uomo con altre due figlie minori nate dalla relazione extraconiugale.