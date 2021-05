Una lite scoppiata in strada e degenerata in una scena di violenza. È accaduto a Castrofilippo, nell'Agrigentino, dove alcuni appartenenti alla famiglia dei nomadi camminanti hanno dato inizio a una rissa vicino alle proprie abitazioni. Due pregiudicati - R.G. e R.P., di 57 e 32 anni - sono stati i primi a scontrarsi, poi un altro soggetto, il 43enne G.G., è intervenuto, tendando di dividere i due. Ma l'uomo di 57 anni, che nel frattempo era corso a casa per armarsi, ha esploso un colpo di carabina ad aria compressa, per poi prendere un coltello da macellaio e colpire al volto e al braccio sinistro il 43enne, recidendogli i tendini.