Sono stati arrestati due dei tre rapinatori che domenica scorsa hanno aggredito un giovane di nazionalità ghanese con l'obiettivo di sottrargli il cellulare. La vittima è stata accerchiata e picchiata in piazza Gian Ciaccio Montalto, riportando ferite guaribili in venti giorni.

I due arrestati sono un 44enne trapanese e un 30enne nordafricano, mentre il terzo rapinatore non è stato ancora individuato. Per i due si sono aperte le porte del carcere, in attesa dell'udienza di convalida.