La tragedia della funivia Stresa-Mottarone , che ha causato la morte di 14 persone, ha alzato il livello di attenzione sulle strutture siciliane. Il governo Musumeci ha annunciato controlli per appurare le condizioni degli impianti siciliani. « Chiediamo una verifica straordinaria e approfondita di tutti gli impianti a fune attualmente in funzione in Sicilia: Erice, Taormina, Etna sud e Piano Battaglia - si legge in una nota a firma del presidente della Regione e dell'assessore ai Trasporti Marco Falcone - Vogliamo che venga compiuto ogni controllo possibile per garantire la sicurezza dei fruitori degli impianti siciliani».

Dalla Regione la volontà è quella di far sì che i controlli avvengono prima possibile. «Il dipartimento Infrastrutture e Trasporti - continua la nota - sta predisponendo una richiesta formale che indirizzeremo all’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero, oltre che ai Comuni dove ricadono tali strutture e che, in qualche caso, beneficiano del nostro sostegno economico. Qualora ciò non dovesse verificarsi in via tempestiva, siamo pronti anche a valutare il permanere delle autorizzazioni amministrative che spettano alla Regione in questo ambito».