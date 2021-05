I funzionari dell'agenzia dei Monopoli di Palermo, nell'ambito dei controlli finalizzati all'accertamento della regolarità nella installazione degli apparecchi di gioco utilizzati nei pubblici esercizi, hanno rilevato all'interno di un bar a Licata, in provincia di Agrigento, quattro apparecchiature prive dei nulla osta e di qualsiasi autorizzazione, non conformi alla normativa vigente in materia di giochi.