Matteo Melluzzo centra la prima convocazione con la nazionale maggiore . L'occasione è arrivata per i prossimi campionati Europei a squadre di atletica leggera , previsti tra sabato 29 maggio e domenica 30 maggio a Chorzow , in Polonia. Sono in tutto 54 i convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, gruppo a cui si aggiunge una selezione di atleti chiamati a essere a disposizione in caso di necessità come eventuali riserve. Nella rappresentativa azzurra ci sono anche altri tre atleti siciliani. C'è la quattrocentista di Niscemi Alice Mangione , fresca campionessa del mondo nella staffetta mista 4x400, sempre in Polonia. Con lei il lunghista Filippo Randazzo e il mezzofondista specializzato nei 3000 siepi Osama Zoghlami . Il fratello gemello Ala è stato invece inserito tra le riserve sempre nella stessa specialità.

Matteo Melluzzo centra la prima convocazione con la nazionale maggiore. L'occasione è arrivata per i prossimi campionati Europei a squadre di atletica leggera, previsti tra sabato 29 maggio e domenica 30 maggio a Chorzow, in Polonia. Sono in tutto 54 i convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, gruppo a cui si aggiunge una selezione di atleti chiamati a essere a disposizione in caso di necessità come eventuali riserve. Nella rappresentativa azzurra ci sono anche altri tre atleti siciliani. C'è la quattrocentista di Niscemi Alice Mangione, fresca campionessa del mondo nella staffetta mista 4x400, sempre in Polonia. Con lei il lunghista Filippo Randazzo e il mezzofondista specializzato nei 3000 siepi Osama Zoghlami. Il fratello gemello Ala è stato invece inserito tra le riserve sempre nella stessa specialità.

L'ultima apparizione nei campi di gara del siracusano Melluzzo risale al meeting internazionale di Savona. Manifestazione entrata nella storia per il nuovo record italiano sui 100 metri di Marcel Jacobs in 9"95. Melluzzo è riuscito ad abbassare il suo primato in batteria e nella finale, fermando il cronometro in 10"25, secondo tempo di sempre tra gli under 20. Melluzzo, tesserato per le Fiamme Gialle, nelle scorse settimane aveva parlato delle sue ambizioni per questa stagione agonistica in un'intervista a MeridioNews.

Osama Zoghlami il 19 maggio scorso ha confermato il minimo per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta, tesserato per l'Aeronautica militare, è arrivato terzo nelle siepi, in 8'20"29, durante il meeting di Ostrava in Repubblica Ceca. Domenica, invece, scenderà in pedana Randazzo. Il lunghista sarà impegnato nella prima tappa della Diamond League a Gateshead, in Gran Bretagna.