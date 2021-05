Sequestrati due centri di raccolta di rifiuti in provincia di Messina. I carabinieri del Noe di Catania sono intervenuti a Naso e a Torrenova. Nel primo caso i militari hanno individuato un cassone con fanghi di depurazione per cui il gestore non aveva l'autorizzazione allo stoccaggio e altri non coperti. Fatto, quest'ultimo, che aveva determinato lo sversamento di percolato con contaminazione delle acque meteoriche.