Maletto sarà zona rossa. A comunicarlo è stata l'ordinanza emessa pochi minuti fa dal presidente Nello Musumeci . La massima misura nel Comune avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Il provvedimento è stato richiesto dal sindaco Giuseppe De Luca , sulla base dei nuovi positivi riscontrati nel giro di pochi giorni. «Abbiamo avuto 58 casi nel giro di una settimana - afferma il primo cittadino a MeridioNews - In queste ultime ore sono emersi altri positivi dai tamponi molecolari dei soggetti che erano stati posti in quarantena». Alcuni contagi si sono riscontrati anche dallo screening fatto dagli alunni dell'istituto scolastico.

Maletto sarà zona rossa. A comunicarlo è stata l'ordinanza emessa pochi minuti fa dal presidente Nello Musumeci. La massima misura nel Comune avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno. Il provvedimento è stato richiesto dal sindaco Giuseppe De Luca, sulla base dei nuovi positivi riscontrati nel giro di pochi giorni. «Abbiamo avuto 58 casi nel giro di una settimana - afferma il primo cittadino a MeridioNews - In queste ultime ore sono emersi altri positivi dai tamponi molecolari dei soggetti che erano stati posti in quarantena». Alcuni contagi si sono riscontrati anche dallo screening fatto dagli alunni dell'istituto scolastico.

«Abbiamo avuto una classe con 15 contagiati, compresa l'insegnante - aggiunge De Luca - Stiamo cercando di capire cosa sia potuto accadere in queste ultimi giorni, visto che fino a poco tempo fa siamo stati Covid free. Quindi invito i cittadini a non abbassare la guardia». Zona rossa anche per Santa Domenica di Vittoria. La città in provincia di Messina, essendo inferiore ai mille abitanti, viene inserita da quelle dove avverrà la vaccinazione di massa.