Positivo quattro mesi dopo il vaccino. È quanto accaduto all'assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone . Il componente della giunta Musumeci ha scoperto di avere contratto il Covid-19, dopo essersi sottoposto al tampone molecolare . In un primo tempo, il test rapido aveva dato esito negativo.

Positivo quattro mesi dopo il vaccino. È quanto accaduto all'assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone. Il componente della giunta Musumeci ha scoperto di avere contratto il Covid-19, dopo essersi sottoposto al tampone molecolare. In un primo tempo, il test rapido aveva dato esito negativo.

Lo screening per la giunta era stato reso necessario dalla scoperta della positività di Toni Scilla, l'assessore all'Agricoltura. Scavone al momento si trova a casa, in buone condizioni di salute. Tra dicembre e gennaio era stato sottoposto alle due dosi di vaccino. Un'evenienza che i medici hanno da tempo ritenuto possibile, sottolineando come comunque il vaccino riduca di parecchio la virulenza del Covid.

«L'assessore è a casa e sta lavorando normalmente in attesa di negativizzarsi», fanno sapere dallo staff di Scavone. Per precauzione, tutti gli assessori e il governatore avevano già deciso di proseguire l'isolamento domiciliare.