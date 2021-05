I carabinieri della compagnia di Augusta , nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 29enne pregiudicato Domenico Finocchio perché trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina .

I carabinieri della compagnia di Augusta, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 29enne pregiudicato Domenico Finocchio perché trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina.

I carabinieri, dopo aver eseguito una perquisizione nell’abitazione del 29enne, hanno rinvenuto all'interno di un garage due buste di plastica trasparente e due involucri di carta stagnola contenenti le sostanze stupefacenti, pronte per essere suddivise in dosi e immesse nel mercato, nonché vario materiale per la pesatura e il confezionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.