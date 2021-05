Arrestato ad Augusta , con l'accusa di tentata rapina , il 28enne Cristian Scimonelli . L'uomo è stato rintracciato e fermato dalla polizia del locale commissariato poco dopo avere tentato un assalto in un negozio di via Megara .

Scimonelli si è presentato con una pistola in mano e ha minacciato i titolari, che però non si sono fatti intimidire e lo hanno costretto alla fuga. Rintracciato dagli agenti, il 28enne ha puntato l'arma anche contro di loro am è stato disarmato. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Cavadonna.