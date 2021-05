Aveva preso di mira il centro storico di Ortigia, compiendo furti a ripetizione. Questa l'accusa rivolta dai carabinieri a Ugo Luca Pugliara. Il giovane, già con precedenti penali per fatti simili, è stato arrestato su disposizione del gip di Siracusa.

Tra gli episodi addebitati a Pugliara c'è anche il tentato furto ai danni di un distributore automatico di tabacchi in largo XXV Luglio. In quell'occasione, nonostante l'utilizzo di una leva in ferro, il giovane non riuscì a scardinare l'apparecchio. A incastrarlo sono state le immagini del sistema di videosorveglianza. In altre circostanze, invece, a subire i furti sono stati negozi di alimentari e il proprietario di una bicicletta elettrica.