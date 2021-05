False ricette mediche , in alcuni casi anche intestate a persone decedute da anni, e un rapporto che si sviluppava sull'asse Sicilia-Stati Uniti . C'è questo al centro dell'indagine della procura di Catania, e condotta sul campo dagli uomini della guardia di finanza di Catania e Siracusa, su un giro di sostanze stupefacenti . Nello specifico la merce trattata e inviata in comuni pacchi postali era l'ossicodone, un farmaco dai poteri droganti. Il gip del tribunale di Catania ha emesso nove misure cautelari, di cui cinque in carcere, tre ai domiciliari e un divieto di esercizio della professione medica. Sono una trentina in tutto gli indagati .

Destinatario di quest'ultimo il medico Santo Ternullo, medico di base con studio ad Augusta. Nei confronti di Ternullo è stato emesso anche un decreto di sequestro per un valore di circa 115mila euro. Coinvolti nell'indagine ci sono anche altri medici tra i quali Guglielmo Sapia e Agatino Pellegriti, entrambi inseriti nell'organico che opera nel presidio di primo intervento dell'ospedale Muscatello di Augusta. Coinvolti anche i medici Salvatore Caramagno, Domenico Tringali e Alessandro Tringali. Per gli inquirenti avrebbero avuto un ruolo fondamentale nel procacciamento dei medicinali da rivendere agli spacciatori statunitensi. Dagli States, poi, parte dei proventi venivano inviati in Italia. A riprova, secondo il gip, di come quella smantellata fosse un'associazione a delinquere a tutti gli effetti.

Tra i reati contestati c'è anche quello di truffa aggravata al sistema sanitario nazionale. Gli indagati, infatti, avrebbero anche approfittato dell'esenzione dei farmaci prevista per chi dell'ossicodone ne ha davvero bisogno. Un ruolo importante nell'indagine lo hanno avuto i funzionari dell'Homeland Security Investigations, che si occupano di contrasto alle attività illecite transfrontaliere.

I nome degli arrestati

In carcere:

Angelo Claudio Passanisi

Maria Lanna Passanisi

Massimo Corrado

Francesco Pasqua

Antonino Spinali

Ai domicliari:

Agata Agati

Lina Spinali

Domenico Zanti

Divieto di esercitare la professione:

Santo Ternullo

Gli altri indagati:

Alfia Buda, detta Loredana

Salvatore Caramagno

Antonino Caudullo

Carmelo Florio

Barbara Fortuna

Francesca Garozzo

Richiard Taylor Lawrence

Luca Malvina

Adrien Aries Messam

Franco Mori

Elissa Marie Passanisi

Giuseppe Passanisi

Agatino Pellegriti

Orazio Salvatore Pepe

Franco Pugliares

Guglielmo Sapia

David Melvin Smith

Agata Spinali

Alessandro Tringali

Domenico Tringali

Lidia Verde