Non solo grattacieli e natura. La vacanza negli Stati Uniti, ormai, sta diventando anche sinonimo di protezione dal Covid-19. Il presidente degli Usa, Joe Biden, in questi mesi ha fatto passi da gigante nella campagna di vaccinazione del suo Paese, generando anche un nuovo tipo di turismo. I suoi 21 Stati, infatti, non chiedono di giustificare la residenza negli USA per le vaccinazioni, situazione di cui molte persone provenienti da altre parti del mondo hanno approfittato durante un viaggio negli Stati Uniti.

La polemica

Questo turismo vaccinale ha scatenato una controversia internazionale. Per molti, potrebbe anche trattarsi di una pratica illegale. Ciò che è certamente vero è che le persone con disponibilità economica cercano all'estero alternative per proteggersi dal Covid-19: perché i sistemi sanitari nei loro paesi sono crollati o perché la distribuzione dei farmaci è troppo lenta. Sebbene i confini non siano stati ufficialmente aperti per consentire agli stranieri di venire a usufruire dei vaccini, è chiaro che gli Stati Uniti non hanno fatto molti sforzi per fermare questo crescente flusso di persone interessate.

Gli italiani possono andare negli Stati Uniti come turisti per farsi vaccinare?

La risposta breve è: «In questo momento no ma, tra poche settimane, probabilmente sì». Gli Stati Uniti continuano a limitare l'arrivo di turisti dall'Unione Europea e da molti altri Paesi sul proprio territorio. Tuttavia, in stati come l'Alaska, è già previsto che dall'estate tutti i visitatori potranno ricevere la fiala che protegge dal Covid-19 in modalità completamente gratuita. Se i confini tra Stati Uniti ed Europa verranno riaperti prima dell'estate, è molto probabile che sarà possibile approfittare del viaggio per essere vaccinati.

Quali sono i requisiti per viaggiare negli Stati Uniti?

L'Italia è uno dei Paesi che hanno firmato il Waiver Visa Program, con il quale è possibile effettuare viaggi senza visto negli Stati Uniti. Le autorità per l'immigrazione del Paese nordamericano chiedono invece un passaporto valido 6 mesi e l'autorizzazione ESTA, che si presenta facilmente tramite internet e si ottiene in pochi giorni. Le restrizioni di viaggio per gli Stati Uniti potrebbero essere ridotte nelle prossime settimane. E voi fareste turismo vaccinale per proteggervi dal Covid-19?