Una maxi frode fiscale ideata e orchestrata da un consulente finanziario di Caltanissetta. Il professionista 49enne C.G. avrebbe permesso a centinaia di persone e società di ottenere un risparmio d'imposte per oltre 20 milioni di euro tramite la compensazione con crediti inesistenti. Il sistema fraudolento avrebbe coinvolto diversi soggetti in tutta Italia. Per questo motivo, nei confronti di C.G. e di altre 90 persone è scattato il sequestro di beni per un valore di oltre quattro milioni di euro. Per il 49enne è stata disposta anche la misura cautelare.

I provvedimenti sono arrivati dopo le indagini delle fiamme gialle di Caltanissetta, che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal tribunale. Inoltre, nella stessa operazione, sono state rilevate violazioni per indebite compensazioni da parte di 140 persone, per i quali sono stati disposti altri sequestri preventivi per circa otto milioni di euro a causa delle imposte non versate.