La brioscia col tuppo è pronta a deliziarci

Nella speranza che dal prossimo weekend vi potremo suggerire di prenotare (ricordate questo verbo?) al ristorante o al bar e che finalmente questa rubrica assuma i connotati per i quali è nata, ovvero eventi e intrattenimento di varia natura, oggi in vista del fine settimana di sole che si prospetta vi suggeriamo un po' di chicche per gustare gelati e granite buonissime.

Nella speranza che dal prossimo weekend vi potremo suggerire di prenotare (ricordate questo verbo?) al ristorante o al bar e che finalmente questa rubrica assuma i connotati per i quali è nata, ovvero eventi e intrattenimento di varia natura, oggi in vista del fine settimana di sole che si prospetta vi suggeriamo un po' di chicche per gustare gelati e granite buonissime.

Cioccolato, pistacchio, frutta di stagione, con tanto glutine o senza, lattosio si o lattosio no, a colazione, pranzo o merenda: l’importante è che la si acquisti nel posto giusto e, se possibile, la si accompagni all’insuperabile, ineguagliabile brioscia col tuppo. Piuttosto, sapete perché si chiama così? Le origini della brioscia col tuppo, trovano casa a S. Teresa di Riva. Viene chiamata così grazie alla somiglianza con lo chignon usato dalle donne. La brioscia col tuppo è stata inventata dal cuoco Francesco Procopio dei Coltelli, vissuto tra il 600 e il 700. Qui in Sicilia è la regina di bar e pasticcerie. In pratica, la brioscia col tuppo è la variante del cornetto e - a dirla tutta - potremmo aggiungere che è l’unica variante di cui vorremmo sentire parlare. A seconda della località in cui viene prodotta, potrete notare delle differenze: nel Catanese ha un consistenza maggiore ed è meno lievitata rispetto al messinese, dove invece è molto più morbida e lievitata, la caratteristica unica e indiscutibile è la bontà.

Ed ora buona lettura, anzi, buon appetito.

_________________________

• Pasticceria Mantegna

Catania, via Etnea 350 / viale Ruggero di Lauria 77

Per info chiamare 095 216 3897 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pasticceria Savia

Catania, Via Etnea 300

Per info chiamare 095 322335 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Comis

Catania, piazza Vincenzo Bellini 8-9

Per info chiamare 095 7152499 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Bar Alecci

Gravina di Catania, via Antonio Gramsci 62

Per info chiamare 095212410 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pasticceria Musumeci

Randazzo, piazza Santa Maria 5

Per info chiamare 095921196 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Bam Bar

Taormina, via Di Giovanni 41

Per info chiamare 0942 24355 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pasticceria Irrera

Messina, corso Garibaldi, 89

Per info chiamare 090 3505384 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Perigolosi Pasticceria

Messina, via Garibaldi, 114

Per info chiamare 338 652 3927 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Gelateria Graniteria Eden

Messina, Via III Palazzo 2

Per info chiamare 328 841 7770 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Spinnato

Palermo, piazza Castelnuovo 19

Per info chiamare oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Gelateria Stancampiano

Palermo, via Giovanni Campolo 94 o via Notarbartolo 56

Per info chiamare 091 681 7244 / 0916822778 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Pasticceria Costa

Palermo, via G. D’Annunzio 15

Per info chiamare 091 345652 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Il Signor Carbognano

Palermo, via Notarbartolo 2/L

Per info chiamare 331 142 7984 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Il Gelatiere di Mangiafico Antonino

Siracusa, viale Tica 166

Per info chiamare 0931 441437 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Belfiore gelato & cioccolato

Siracusa, via Luigi Greco Cassia 5

Per info chiamare 338 618 7559 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Corsino

Palazzolo Acreide, via Nazionale 2

Per info chiamare 0931 875533 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Caffè Costanzo

Noto, via Silvio Spaventa 7-9

Per info chiamare 0931 835243 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Caffè Adamo

Modica, via Marchesa Tedeschi 17

Per info chiamare 0932 1972546 oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Gelateria degli Angeli

Scicli, via Santa Maria La Nuova 23

Per info chiamare 366 285 8150oppure consultare la pagina Facebook

_________________________

• Salvino gelateria artigianale siciliana

Marina di Ragusa, lungomare Andrea Doria 70

Per info chiamare 320 411 5577 oppure consultare la pagina Facebook