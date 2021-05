«Trasmettere l’amore per il mare e per l’apnea ai ragazzi, soprattutto disabili, è tra le cose più belle della mia attività. Mi riempie di gioia, più di un record ». Sarà emozionante non solo per i ragazzi, ma anche per il pluricampione del mondo di apnea Stefano Makula , il corso di apnea che si svolgerà nell’area del lido senza barriere ‘Darsena’, nel pieno rispetto della normativa anti contagio da Covid 19, questo fine settimana. L’iniziativa rientra nel progetto gratuito DisabilidaMare, dedicato ad attività pensate per ragazze e ragazzi diversamente abili e fortemente voluto dal Comune di Castellammare del Golfo, che per il mese di maggio ha in programma diverse iniziative per l’inclusione sociale organizzate in collaborazione con la Fipsas, la Capitaneria di Porto e la Direzione di Rai per il Sociale.

«Trasmettere l’amore per il mare e per l’apnea ai ragazzi, soprattutto disabili, è tra le cose più belle della mia attività. Mi riempie di gioia, più di un record». Sarà emozionante non solo per i ragazzi, ma anche per il pluricampione del mondo di apnea Stefano Makula, il corso di apnea che si svolgerà nell’area del lido senza barriere ‘Darsena’, nel pieno rispetto della normativa anti contagio da Covid 19, questo fine settimana. L’iniziativa rientra nel progetto gratuito DisabilidaMare, dedicato ad attività pensate per ragazze e ragazzi diversamente abili e fortemente voluto dal Comune di Castellammare del Golfo, che per il mese di maggio ha in programma diverse iniziative per l’inclusione sociale organizzate in collaborazione con la Fipsas, la Capitaneria di Porto e la Direzione di Rai per il Sociale.

Si inizia proprio oggi, 14 maggio, con i primi cinque disabili che inizieranno l’approccio all’acqua e alle tecniche di respirazione. «Disabili lo sono in superficie, ma in acqua sono più abili loro di noi – commenta Makula, che vanta 28 primati come apneista. Sono 40 anni che lavoro con i disabili, la mia attenzione verso di loro è sempre altissima».

Il corso durerà tre tre giorni. «Si comincia con una lezione teorica sulla respirazione. Con l’aiuto dei tecnici della Fipsas inizieremo con le lezioni sul funzionamento del mondo acquatico. Poi, sabato e domenica, passeremo gradualmente alla pratica, sfruttando le conoscenze che abbiamo appreso. Sono certo che i partecipanti diventeranno molto più bravi di noi. Se sulla terra hanno delle difficoltà, in acqua avranno modo di constatare che tutto sarà più facile».

Ne è convinto anche Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo. «La nostra città - spiega - è aperta alle differenze e alle pari opportunità. Per questo crediamo in iniziative sociali inclusive come “DisabilidaMare” per l’inserimento e il benessere della persona disabile. Abbiamo trovato compagni di viaggio di grande rilievo che hanno compreso e dato valore alla nostra proposta. Regione Siciliana, Fipsas, Rai per il Sociale, Capitaneria di Porto, Rai Radio1 e Tgr Sicilia. Non saremmo arrivati fin qui senza la Gianfaby Production e le diverse associazioni che siamo riusciti a coinvolgere».

«Libertà è la parola chiave che ha dato il via alla nostra proposta – chiarisce Mario Fundarotto, direttore artistico della Gianfaby production. Vogliamo avvicinare i partecipanti a una realtà che possa farli sentire, appunto, liberi. E queste giornate hanno lo scopo di far aumentare l’autostima che serve per affrontare con determinazione il mondo, giorno dopo giorno».

DisabilidaMare terminerà il 31 maggio con una lezione di mare speciale rivolta agli studenti del Polo Statale Piersanti Mattarella, che si confronteranno con i 15 disabili che hanno preso parte ai corsi di Stefano Makula, esponenti della Guardia Costiera ed esperti. Sarà proprio Stefano Makula a concludere la giornata con i racconti dal blu, l’incontro in Turchia con lo squalo bianco e il record di Ponza.

«Sono molto contento – dice Makula - mi piace questa iniziativa. Quando si parla di disabili e di apnea mi fa immensamente piacere poter dare il mio contributo. Poi in una località così bella, come Castellamare del Golfo, sarà un’esperienza unica. E spero che possa esserlo anche per i ragazzi e che possano conservare un bel ricordo. Che poi l’apnea è anche un ottimo metodo per affrontare la vita di tutti i giorni. Perché partiamo dal presupposto che l’apnea è il risultato del nostro benessere. Più stiamo bene e più facciamo apnea. L’obiettivo, quindi, diventa raggiungere il nostro benessere psico-fisico-. Per poi tuffarci in acqua».