Tre comunità alloggio per anziani di Milazzo , una ad Acireale e un'altra Catania sono state oggetto di controlli da parte del Nas dei carabinieri . I militari hanno appurato che 12 dipendenti non si erano sottoposti al vaccino anti-Covid, divenuto obbligatorio dal mese di aprile. In oltre è emerso che gli anziani non erano stati censiti dall'autorità.

Nel capoluogo etneo invece il convivente della titolare della residenza per anziani è risultato avere usufruito della vaccinazione pur non avendone titolo. L'uomo, infatti, è stato indebitamente inserito tra i dipendenti della struttura, nonostante non ci lavorasse.