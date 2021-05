Lo yoga come arma antistress

Yoga e mindfulness. Mi ritrovo spesso a pensare quanto lo yoga abbia stravolto la mia vita in meglio. La pratica mi ha dato quella spinta, quella forza e quel coraggio necessari per poter riuscire a stare bene con me stessa.

Yoga e mindfulness. Mi ritrovo spesso a pensare quanto lo yoga abbia stravolto la mia vita in meglio. La pratica mi ha dato quella spinta, quella forza e quel coraggio necessari per poter riuscire a stare bene con me stessa.

Sembrerebbe cosa da poco ma sono grata ogni giorno a questa disciplina per aver permesso di ascoltarmi più a fondo, riuscendo a dare più spazio ai miei bisogni, alle mie necessità e quelli che erano i miei reali desideri per poter riuscire a essere felice. Che, se ci pensiamo bene, è lo scopo che tutti noi vogliamo raggiungere nella vita in un modo e nell’altro.

Durante le mie classi cerco sempre di ricordare ai miei studenti di provare ad usare i benefici della pratica anche al di fuori del tappetino, nella vita di tutti i giorni. Nella quotidianità ci troviamo spesso ad affrontare situazioni spiacevoli che ci portano ad essere più ansiosi e stressati, ed è qui che la nostra mente può avere un ruolo chiave per la gestione di queste emozioni. Lo yoga può darci gli strumenti per riconoscere questi pensieri e inconsciamente si impara a rispondere all’ansia e allo stress con una forma di resilienza.

Molto spesso si pensa che la meditazione sia qualcosa di strano e irraggiungibile, o che solo i monaci tibetani siano in grado di praticare: in realtà basta cominciare senza avere troppe aspettative e lasciare che i pensieri fluiscano senza darci troppo peso. Si tratta di un allenamento non fisico ma mentale.

Il metodo mindfulness non è altro che la combinazione tra concentrazione e consapevolezza, cioè provare a porre l’attenzione sul momento presente in maniera intenzionale e non giudicante. L’obiettivo è quello di conoscere se stessi e il mondo attorno con un sentimento di accettazione, rimanendo concentrati sul presente, senza rivangare il passato e senza avere preoccupazioni per il futuro. Gli strumenti a nostra disposizione per poter praticare la mindfulness sono il nostro corpo, utilizzando il respiro sempre come un’ancora di salvezza presente e costante, i nostri sensi, e le nostre percezioni mentali. Imparare a osservare senza giudicare tutta questa concatenazione di fenomeni ci porterà pian piano a una sensazione di pace, benessere ed equilibrio, sia mentale che spirituale. Insomma non abbiate paura ed iniziate ad ascoltarvi ed amarvi di più, provare per credere!