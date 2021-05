Un 27enne è stato arrestato dalla polizia di Vittoria per il reato di atti persecutori ai danni dei genitori della ex compagna. L'uomo - A.S., di nazionalità romena - è stato fermato dalla polizia, intervenuta all'interno di un immobile del centro del Ragusano. All'esterno della casa c'era proprio il 27enne, che con fare aggressivo minacciava i genitori della donna.